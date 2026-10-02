Женщина изменяла мужу с его 15-летним братом

Жительница Краснодарского края изменяла мужу с его 15-летним братом

Жительницу Краснодарского края признали виновной в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд установил, что женщина состояла в романтических отношениях и вступала в интимную связь с 15-летним братом своего мужа. Когда об этом узнала мать подростка, она обратилась в полицию.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Женщину признали виновной по статье о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

С учетом обстоятельств дела суд назначил ей 300 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Апшеронский районный суд Краснодарского края приговорил 70-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки. Следствие установило, что с июня по сентябрь 2023 года мужчина совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и развратные действия. Преступления происходили в разные дни в плавательном бассейне и помещениях домовладения.

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