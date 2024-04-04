Не для всех полезен: кому опасно принимать витамин С

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 0

Врач Тананакина: витамин С нельзя употреблять людям с заболеваниями ЖКТ

Не для всех полезен: кому опасно принимать витамин С

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Один из самых важных и необходимых витаминов для организма человека может стать причиной многих заболеваний для определенной группы людей.

Витамин С для некоторых может нанести серьезный вред здоровью, предупредила в беседе с «Известиями» врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Он имеет немало противопоказаний.

Так, с осторожностью витамин С следует принимать тем, у кого имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Натощак употреблять его не стоит. Кроме того, тем, у кого повышена кислотность или есть аллергические реакции.

«Витамин С способствует сгущению крови, поэтому не следует превышать его нормы людям с тромбофлебитом. Так как витамин С водорастворимый и не накапливается в организме, его излишки удаляются с мочой, поэтому его передозировка невозможна», — добавила она.

Специалист также назвала продукты, богатые витамином С. Среди них: цитрусовые, плоды шиповника, ягоды черной смородины, крыжовник, петрушка, болгарский перец, клюква, калина, помидоры. Если же их заморозить или термически обработать, то это может разрушить витамин С.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему категорически нельзя ставить неостывшие блюда в холодильник.

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