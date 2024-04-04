Поможет похудеть? Диетолог рассказал о влиянии горького шоколада на вес

Многие, пытаясь сбросить лишние килограммы, отказываются от всех сладостей. Но правильно ли это?

Оказывается, что шоколад, который первым делом принято исключать из рациона при похудении, на самом деле может быть полезен в борьбе лишним весом. Об этом сайту NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

Речь в данном случае идет, конечно, о горьком шоколаде, в котором содержится не менее 70% какао.

«Что касается помощи шоколада в борьбе с лишним весом, то речь идет исключительно про горький шоколад (минимум 70% какао или какао-масла). И этот вариант мы можем рассматривать только в качестве получения полезных веществ. Но помочь в снижении веса шоколад не может», — прокомментировала специалист.

Более того, обратила внимание Лазуренко, злоупотреблять ни в коем случае не стоит — излишнее употребление горького шоколада может даже добавить вам лишние килограммы. В любом случае это калории, которые, если их не расходовать, будут откладываться в жировую ткань.

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