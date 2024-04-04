Поможет похудеть? Диетолог рассказал о влиянии горького шоколада на вес

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

Диетолог Лазуренко: горький шоколад не поможет похудеть

Поможет похудеть? Диетолог рассказал о влиянии горького шоколада на вес

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Многие, пытаясь сбросить лишние килограммы, отказываются от всех сладостей. Но правильно ли это?

Оказывается, что шоколад, который первым делом принято исключать из рациона при похудении, на самом деле может быть полезен в борьбе лишним весом. Об этом сайту NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

Речь в данном случае идет, конечно, о горьком шоколаде, в котором содержится не менее 70% какао.

«Что касается помощи шоколада в борьбе с лишним весом, то речь идет исключительно про горький шоколад (минимум 70% какао или какао-масла). И этот вариант мы можем рассматривать только в качестве получения полезных веществ. Но помочь в снижении веса шоколад не может», — прокомментировала специалист.

Более того, обратила внимание Лазуренко, злоупотреблять ни в коем случае не стоит — излишнее употребление горького шоколада может даже добавить вам лишние килограммы. В любом случае это калории, которые, если их не расходовать, будут откладываться в жировую ткань.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нужно ли на самом деле считать калории.

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