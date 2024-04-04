«Неадекватные»: Роза Сябитова посоветовала Кудрявцевой не возвращаться к Макарову

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 40 0

Роза Сябитова считает, что Кудрявцевой надо сосредоточиться на воспитании дочери

«Неадекватные»: Роза Сябитова посоветовала Кудрявцевой не возвращаться к Макарову

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Телеведущая ушла от спортсмена из-за его пагубной зависимости.

Известная сваха Роза Сябитова заявила, что телеведущей Лере Кудрявцевой не стоит сохранять отношения с хоккеистом Игорем Макаровым. По ее мнению, о спортсмене должны заботиться его родные, а у Леры есть свои заботы.

Ведущая заявила о разводе с супругом-спортсменом в начале этого года. В личном блоге она призналась, что причиной разрыва стала алкогольная зависимость мужа. Известно, что вместе они воспитывали дочь Марию.

«Еще дочку поднимать надо. Я по своему опыту говорю. Что же, ребенок должен все это видеть? Я очень хотела, чтобы мама развелась с отцом-алкоголиком, они же неадекватные», — приводит портал boda слова Розы Сябитовой.

Так сваха прокомментировала желание Кудрявцевой помочь Макарову справиться с алкогольной зависимостью. По словам Сябитовой, «спасением» хоккеиста должны заниматься его близкие, а не телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева подогрела слухи о воссоединении с мужем.

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