«Маленькая смерть»: Роза Сябитова назвала причину развода Харламова и Асмус

Кто же виноват в распаде звездной семьи на самом деле?

Телеведущая и главная сваха России Роза Сябитова в одном из недавних интервью раскрыла секрет, почему в личной жизни у юмориста Гарика Харламова случаются постоянные неудачи. В 2020 году он пережил скандальный развод с актрисой Кристиной Асмус, а совсем недавно заявил, что снова свободен, хотя все были уверены, что он находится в отношениях с артисткой Катериной Ковальчук.

Несмотря на множество слухов, которые витают вокруг Гарика, Сябитова уверяет, что как раз в делах любовных у него все отлично.

«Ну да, развод, как говорится, это маленькая смерть. Тут и депрессия будет. А я знаю про Кристиночку, я с ней в одном проекте участвовала, „Без страховки“ называется. А ты знаешь, какой у нее характер тяжелый. Это еще надо посмотреть, кого там пожалеть надо. Она, как нам всем там прикурить давала, начиная от гримеров и заканчивая режиссерами», — высказалась сваха в беседе с изданием boda.

Роза уверена, что Гарик просто не выдержал пылкого нрава девушки, поэтому их отношения и дали трещину. Сваха успокоила публику, заявив, что в ее помощи Харламов точно не нуждается, да и узами брака ему себя обременять явно не стоит.

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