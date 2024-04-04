Суд наложил арест на деньги и машину блогера-инфоцыгана Шабутдинова

|
Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Он был задержан в ноябре прошлого года.

Суд наложил арест на деньги и машину блогера-инфоцыгана Шабутдинова

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на имущество блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

В частности, решено наложить арест на деньги, которые находятся на лицевых счетах Шабутдинова в российских банках, а также на принадлежащее ему транспортное средство.

Еще говорится об аресте имущества бывшего исполнительного директора «Лайк Центр» (АНО «Центр развития предпринимательства») Василия Алексеева. Через эту организацию проводились обучающие курсы Шабутдинова.

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оставил в СИЗО блогера-инфоцыгана Шабутдинова до 16 апреля.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:22
«Речь о будущем страны»: в пяти регионах России открылись новые молодежные центры
17:14
«Осложнение»: Яна Рудковская лишилась голоса из-за нового странного вируса
17:13
«Мечтать не вредно»: Лавров ответил Зеленскому на слова о возвращении к границам до СВО
17:06
«Десятки случаев вне закона»: чего ждать россиянам, решившим посетить Олимпиаду в Париже
16:58
Опасный отдых: в Ярославской области группу рыбаков унесло на льдине
16:52
Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке работы предприятий «Макфы»

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
Совместное дыхание: Хабенский назвал зрителей МХТ Чехова любопытными
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок