Миллионный гость посетил павильон «Атом» на выставке-форуме «Россия»

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 10 0

Какие подарки вручили гостю?

Миллионный гость посетил павильон «Атом» на выставке-форуме «Россия»

Фото: Telegram / Павильон «АТОМ» / atommuseum

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Павильон «АТОМ» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве посетил миллионный гость. Известно, что им стал ученик 11-го класса столичной школы № 179 Серафим Анохин. Об этом сообщили в пресс-службе павильона.

Школьник получил подарки — «атомные» сувениры, сертификат на индивидуальную экскурсию и мастер-класс. Серафим признался, что посетил павильон впервые.

«Огромное спасибо за такой сюрприз, я не ожидал. Только что участвовал в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, который проходил рядом, в „Космосе“. Сейчас думаю о том, куда поступать, рассматриваю МГУ, МИФИ и МФТИ», — рассказал он.

Школьник добавил, что интересуется лингвистикой, физикой и астрономией.

Павильон «АТОМ» открыли на ВДНХ одновременно с началом работы выставки-форума — 4 ноября 2023 года. Выставочный комплекс, созданный при участии госкорпорации «Росатом», за пять месяцев стал одной из самых популярных локаций.

Участие в выставке принимают все регионы страны, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации и представители разных стран.

Она будет работать до 8 июля 2024 года. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин, отметив ее популярность среди населения России и зарубежных гостей.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.31
-0.22 100.07
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:34
Была и в день теракта: кадры последних пожарных проверок в «Крокусе»
20:31
Миллионный гость посетил павильон «Атом» на выставке-форуме «Россия»
20:24
Банки начали отменять комиссии за переводы денег между своими счетами
20:20
Звезда «Реальных пацанов» Селиванов стал отцом во второй раз
20:12
«Это пугает и тревожит»: Самойлова рассказала о состоянии дочки в больнице
20:00
Путин заявил, что Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
«Людей нельзя программировать»: Нюта поделилась секретами гадания
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок