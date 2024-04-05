Обвиняемый по делу о взрывчатке в иконах арестован

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Мужчина был задержан на российско-латвийской границе.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Два месяца ареста получил пока единственный задержанный по делу о перевозке в Россию взрывчатки в иконах. У подозреваемого российское и молдавское гражданство, скорее всего, его использовали в темную.

Грузовик проехал больше двух тысяч километров по Европе, и задержали ее только на российско-латвийской границе. Внутри было 70 килограммов гексогена, а также детали ручного гранатомета.

Кстати, в розыске еще один иностранец, но информация о нем пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане арестовали двоих мужчин, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе».

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