В Индустриальном районе Хабаровска введен режим ЧС из-за повышения радиации

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 42 0

Специализированный комбинат ищет причину угрозы.

В Индустриальном районе Хабаровска введен режим ЧС из-за повышения радиации

Фото: © РИА Новости / Е. Немировский

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Специалисты выявили повышение радиационного фона на одном из участков в Индустриальном районе Хабаровска. На локации ввели режим ЧС. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Сейчас Федеральное государственное унитарное предприятие Хабаровский специализированный комбинат «Радон» организовал работу по поиску источника радиации, его изъятию, транспортировке и захоронению.

Для населения города опасности нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сотрудники МЧС замерили радиационный фон в Карском море.

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