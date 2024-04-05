Напавший на губернатора Мурманской области Чибиса раскрыл, почему совершил покушение

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

Напавший на Андрея Чибиса совершил покушение из личной неприязни

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Telegram / Андрей Чибис Губернатор Мурманской области / andrey_chibis; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сейчас чиновник пришел в себя после операции. На видео в больнице он поблагодарил врачей.

Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, признался на допросе, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы. Об этом сообщили в Следственном Комитете России.

Известно, что напавший — рецидивист, он уже привлекался ранее за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

В СК РФ в данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также ведется расследование — изучается содержимое телефона и устанавливается круг общения задержанного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что получивший ранение губернатор Чибис находится в реанимации. Главе Мурманской области провели операцию после вооруженного нападения. Врач рассказал о состоянии пострадавшего.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.31
-0.22 100.07
0.66
Грядет солнечное затмение: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Последние новости

8:37
Напавший на губернатора Мурманской области Чибиса раскрыл, почему совершил покушение
8:21
«Закрыл долг»: Леша Свик скромно признался в добром поступке
8:08
Нанесет серьезный вред желудку: кому категорически нельзя есть суп
8:05
Проклятие геймера: как компьютерные игры незаметно губят сексуальную жизнь
7:52
В Саратовской области ВС РФ ликвидировали беспилотник
7:38
Зловещее предсказание цыганки и шесть мужей: Наталье Кустинской могло бы исполниться 86 лет

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок