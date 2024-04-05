Напавший на губернатора Мурманской области Чибиса раскрыл, почему совершил покушение

Сейчас чиновник пришел в себя после операции. На видео в больнице он поблагодарил врачей.

Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, признался на допросе, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы. Об этом сообщили в Следственном Комитете России.

Известно, что напавший — рецидивист, он уже привлекался ранее за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

В СК РФ в данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также ведется расследование — изучается содержимое телефона и устанавливается круг общения задержанного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что получивший ранение губернатор Чибис находится в реанимации. Главе Мурманской области провели операцию после вооруженного нападения. Врач рассказал о состоянии пострадавшего.