Напавший на губернатора Мурманской области Чибиса раскрыл, почему совершил покушение
Напавший на Андрея Чибиса совершил покушение из личной неприязни
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Telegram / Андрей Чибис Губернатор Мурманской области / andrey_chibis; 5-tv.ru
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Сейчас чиновник пришел в себя после операции. На видео в больнице он поблагодарил врачей.
Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, признался на допросе, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы. Об этом сообщили в Следственном Комитете России.
Известно, что напавший — рецидивист, он уже привлекался ранее за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.
В СК РФ в данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также ведется расследование — изучается содержимое телефона и устанавливается круг общения задержанного.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что получивший ранение губернатор Чибис находится в реанимации. Главе Мурманской области провели операцию после вооруженного нападения. Врач рассказал о состоянии пострадавшего.
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