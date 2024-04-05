Покушение на губернатора Мурманской области Чибиса: последние подробности

Напавший на чиновника заявил, что на преступление его толкнули голоса в голове. Следователи выясняют правду.

Начинаем с подробностей громкого покушения на губернатора Мурманской области. После операции он пришел в себя, но находится в тяжелом состоянии.

В нашем распоряжении оказались кадры оперативной съемки с места происшествия, У нападавшего изъят нож, которым он нанес главе области ранение. Кроме того, не далеко от место покушения была досмотрена машина подозреваемого и проведены обыски в двух его квартирах. СК уже возбудил уголовное дело. Корреспондент «Известий» Никита Лоскутников расскажет детали.

Сотрудники СК внимательно изучали машину, на которой, предположительно, приехал человек, напавший на главу области Андрея Чибиса. Это черная неприметная иномарка.

Следователи уже изъяли личные вещи задержанного, сняли отпечатки пальцев. Здесь же обнаружили орудие преступника — черную финку, перемотанную изолентой. С подозреваемым также велась работа, на допросе мужчина рассказал, что напал на губернатора из-за личной неприязни, при этом знаком с ним не был.

«Установлено, что ранее мужчина привлекался к ответственности по статье 115 УК РФ — „Причинение легкого вреда здоровью“. В настоящее время следователями устанавливаются все детали произошедшего», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области Ангелина Тенце.

Уже известно — задержанному 42 года, постоянно живет в Апатитах, при этом у него была своя квартира в Петербурге. В ней также прошли обыски.

Сразу после задержания мужчина заявил, что в последнее время постоянно слышал какие-то голоса и нападение совершил по их указанию, при этом на учете у психиатра не состоял.

Соседи по дому в Апатитах рассказали, что никаких странностей в его поведении не замечали.

«Он сам работал на железной дороге бригадиром-мастером, ничего плохого, в общем-то, сказать не могу. Была у него семья, я знаю», — рассказала соседка нападавшего.

«Он развелся с женой давно», — добавила другая.

Нападение произошло сразу после публичной встречи. Вот здесь, на ступеньках, к Андрею Чибису приблизился мужчина и нанес удар ножом в живот. Задержал злоумышленника сотрудник Росгвардии. Он применил табельный пистолет.

Андрея Чибиса в тяжелом состоянии доставили в больницу. Провели операцию. Он уже пришел в себя.

«Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать врачам, которые спасли и сделали все быстро, четко и правильно. Ну и, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное», —сказал Чибис.

Врачи пока прогнозов не дают, наблюдают за состоянием чиновника. Говорят, повезло. Нападавший пытался ударить в сердце, но промахнулся, аорта не задета.

«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана, выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран поврежденных органов», — рассказал глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев.

Глава области сейчас находится в реанимации. Расследование нападения уже взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета. В ближайшее время следователи проведут необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую.

Есть информация, что задержанный принимал сильнодействующие лекарства от боли в спине. Также стало известно, что в течение нескольких лет он привлекался по уголовным и по административным статьям. А после этого нападения на представителя власти ему светит немалый срок.