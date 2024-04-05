Турция приостанавливает участие в договоре о вооруженных силах в Европе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 183 0

Документ уже подписан президентом страны. Аналогично вскоре может поступить и Белоруссия.

Турция приостанавливает участие в договоре о вооруженных силах в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Andrew Goedl

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Турция выходит из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Указ об этом подписал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, следует из официального вестника Resmi Gazete.

Согласно документу, Турция приостанавливает свое участие с 8 апреля.

Турецкий президент имеет право приостанавливать действие некоторых международных договоров своим указом и без одобрения парламента.

Договор обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в конце 1990 года. Главной задачей ДОВСЕ было достижение баланса в оборонной сфере за счет сокращения военной техники и численности войск. Россия официально покинула ДОВСЕ в 2023 году, также о приостановке участия в договоре объявили Канада, Великобритания, США и другие страны НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссия намерена приостановить свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

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