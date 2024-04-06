«Живу активно»: как Валерия помогает Пригожину оставаться в форме

Бизнесмен в 55 лет совсем не ощущает себя на свой возраст.

Известный продюсер Иосиф Пригожин и его любимая супруга певица Валерия уже около 20 лет счастливы в браке. Возлюбленные всегда стараются помогать друг другу, о чем музыкант рассказал в интервью с «МК», отметив, что он держит себя в форме только благодаря своей суженой.

Иосифу Пригожину уже 55, однако он не выглядит на свой возраст, что неоднократно подмечают поклонники. Он давно пересмотрел образ жизни — старается не употреблять вредную пищу и следит за своим здоровьем. В этом ему помогает Валерия, направляя на «правильный» путь.

«Я просто живу активно. Понятно, что из-за веса я чуть потяжелел. А если бы меня не сдерживала Валерия, я был бы сейчас уже килограммов 150. Она в этом плане следит за мной. Но вообще я не ощущаю себя на свой возраст по энергетике, работоспособности», — поделился продюсер.

Он также подчеркнул, что держит себя в форме благодаря внутреннему «огню», который даже в 55 не перестает полыхать. Продюсер продолжает любить жизнь и не хочет останавливаться на достигнутом.

«Я живу, как жил и 30 лет назад — всегда что-то хотел сделать. Я считаю, что человек в жизни всегда должен чего-то хотеть. Как только он останавливается в своих желаниях — останавливается его жизнь», — предупредил Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Валерия открыто заявила о шумных ссорах с мужем.