«Самозабвенно и от всей души»: Валерия открыто заявила о шумных ссорах с мужем

Певица призналась, что порой ей бывает сложно уживаться с супругом-продюсером.

Певица Валерия в день рождения своего мужа — продюсера Иосифа Пригожина решила приоткрыть некоторые тайны их семейной жизни. Оказалось, что знаменитости очень шумно и эмоционально ссорятся, хоть и происходит это нечасто.

«Делаем это самозабвенно и от всей души», — цитирует певицу 7Дней.ru.

При этом Валерия считает своего супруга лучшим на свете и не представляет жизни без него. Певица утверждает, что в ее семейной жизни царит полная гармония, а с мужем ей комфортно и на работе, и в путешествиях.

«Поздравляю тебя, лучшего мужа на свете, с днем рождения! Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой мне ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились», — обратилась Валерия к Пригожину.

Певица и продюсер уже 20 лет счастливы в браке. Со стороны их отношения выглядят идеальными. Они везде появляются вместе. Кажется, что они никогда не ссорятся и не расстаются ни на минуту. Но недавно вскрылась неожиданная информация. Оказывается, на гастролях певица всегда требует организаторов предоставить ей номер с двумя комнатами. И причина заключается в муже.

«Он не тяжелый человек, но бывает его просто много», — пояснила Валерия.

Артистка призналась: если супруг будет рядом с ней 24 часа в сутки, она не сможет отдохнуть и настроиться на выступление.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Валерия и Иосиф Пригожин спят раздельно.