«Вся энергия уходит»: фигуристка Алина Загитова заметно похудела

Девушка продолжает таять на глазах.

Знаменитая фигуристка Алина Загитова, как и многие другие спортсменки, всегда следила за своей фигурой и поддерживала здоровую стройность. Однако после завершения карьеры известная чемпионка начала стремительно худеть — изменения заметили поклонники девушки. Последняя фотография Алины в личном блоге вновь удивила ее подписчиков.

Подписчики заметили, как сильно похудела Алина Загитова. Фото: Instagram* / azagitova

Загитова заметно потеряла в весе — здоровый румянец почти ушел с лица, появились впалые щеки, а ноги стали похожи на «спички». Фанаты фигуристки забили тревогу в аккаунте звезды — знаменитость постепенно тает на глазах.

«Алиночка, похоже, что ты сильно похудела. Надеюсь, что у тебя все хорошо и ты счастлива в жизни!»;

«Так похудела…»;

«Как же ты похудела! Ты красивая, но выглядишь нехорошо».

Некоторые пользователи Сети предположили, что внешний вид Алины связан с ее загруженным расписанием. Несмотря на то, что Загитова ушла из спорта, она продолжает учиться в университете, принимает участие в различных ледовых шоу и программах, а также работает над собственным брендом одежды. Кроме того, совсем скоро девушка откроет школу фигурного катания в Казани.

Подписчики знаменитости надеятся, что спортсменка сможет найти время для полноценного отдыха.

«Алина, надеюсь будет время просто отдохнуть. Столько у тебя активностей»;

«Видно, что очень много работает, вся энергия уходит».

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