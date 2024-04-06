«Вся энергия уходит»: фигуристка Алина Загитова заметно похудела

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 13 0

Поклонники фигуристки Алины Загитовой заметили, как сильно похудела спортсменка

«Вся энергия уходит»: фигуристка Алина Загитова заметно похудела

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Девушка продолжает таять на глазах.

Знаменитая фигуристка Алина Загитова, как и многие другие спортсменки, всегда следила за своей фигурой и поддерживала здоровую стройность. Однако после завершения карьеры известная чемпионка начала стремительно худеть — изменения заметили поклонники девушки. Последняя фотография Алины в личном блоге вновь удивила ее подписчиков.

Подписчики заметили, как сильно похудела Алина Загитова Подписчики заметили, как сильно похудела Алина Загитова. Фото: Instagram* / azagitova

Загитова заметно потеряла в весе — здоровый румянец почти ушел с лица, появились впалые щеки, а ноги стали похожи на «спички». Фанаты фигуристки забили тревогу в аккаунте звезды — знаменитость постепенно тает на глазах.

«Алиночка, похоже, что ты сильно похудела. Надеюсь, что у тебя все хорошо и ты счастлива в жизни!»;

«Так похудела…»;

«Как же ты похудела! Ты красивая, но выглядишь нехорошо».

Некоторые пользователи Сети предположили, что внешний вид Алины связан с ее загруженным расписанием. Несмотря на то, что Загитова ушла из спорта, она продолжает учиться в университете, принимает участие в различных ледовых шоу и программах, а также работает над собственным брендом одежды. Кроме того, совсем скоро девушка откроет школу фигурного катания в Казани.

Подписчики знаменитости надеятся, что спортсменка сможет найти время для полноценного отдыха.

«Алина, надеюсь будет время просто отдохнуть. Столько у тебя активностей»;

«Видно, что очень много работает, вся энергия уходит».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурия впервые поделилась снимком с округлившимся животом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.42
0.11 100.13
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:09
«Вся энергия уходит»: фигуристка Алина Загитова заметно похудела
11:53
Подозреваемого в покушении на губернатора Чибиса доставили в суд на кровати
11:37
В Киевской области повреждено частное предприятие
11:21
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» приземлился в казахской степи
11:05
Из затопленного Орска эвакуировали более 700 человек после прорыва дамбы
10:49
После прорыва дамбы в Старом городе Орска нашли два тела

Сейчас читают

Сирены воют в Старом городе: что происходит в Орске после прорыва дамбы
«Мне все это нравится»: певица Севиль рассказала, как полола грядки в огороде
Выпьем за любовь: действительно ли умеренно выпивающие вместе пары живут дольше
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок