Собянин рассказал об обновлении парка трамваев в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

По его словам, к 2030 году планируется закупить 200 вагонов последнего поколения, и в столице будут ходить только полностью низкопольные трамваи.

Собянин рассказал об обновлении парка трамваев в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

С 2017 года в Москву было поставлено свыше 500 самых современных трамваев — все они произведены в России. На сегодняшний день городской парк обновлен уже на 95%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в посте, приуроченном к 125-летию московского трамвая.

По его словам, к 2030 году планируется закупить 200 вагонов последнего поколения, и в столице будут ходить только полностью низкопольные трамваи. Кроме того, идет модернизация путей, которые обособляют их от автомобильных дорог, и продолжаются работы по оборудованию остановок с приподнятыми платформами.

Как напомнил мэр, торжественный запуск движения трамваев состоялся в Москве 6 апреля 1899 года. Уже на следующий день пассажиры стали пользоваться новым видом транспорта.

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