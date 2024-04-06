В Молдавии сочли провокацией атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 26 0

Речан назвал атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть провокацией

В Молдавии сочли провокацией атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Что сказал премьер-министр страны?

Атака БПЛА на приднестровскую воинскую часть является провокацией. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

«Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией, но давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже устойчиво и понимает реальность. Эти провокации уже не могут вызвать панику или страх», — приводит слова Речана пресс-секретарь премьера Даниел Водэ в Telegram-канале.

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья. Беспилотник ударил по объекту, находящемуся в шести километрах от границы с Украиной, нанеся незначительные повреждения.

Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело по статье «Диверсия». На месте подрыва были обнаружены детали БПЛА: фрагменты рамы, электрические двигатели, части электронных плат и элементов питания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что и в МИД РФ назвали атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье провокацией.

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