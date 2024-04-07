Особый доклад: какие выводы можно сделать из выступления Мишустина в Госдуме

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Скоро в России должен обновиться кабинет министров.

Фото, видео: Астафьев Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Реальность — это то, что происходит, это факты и цифры. Их много прозвучало на этой неделе, когда председатель правительства Михаил Мишустин выступал с ежегодным отчетом в Госдуме.

Да, это был особый доклад, последний для этого состава правительства. После президентских выборов по закону должен обновиться и кабинет министров.

Но Мишустину и его команде за свою работу в Думе краснеть не пришлось. А ведь им за четыре года досталось — сначала пандемия, потом СВО и вал санкций.

И всему этому вопреки, рост ВВП за прошлый год — 3,6%. Это выше среднемировых показателей.

Рост обрабатывающей промышленности — 7,5%. Отдельные направления демонстрируют просто феноменальные показатели.

Станкостроение — рост 60%, отрасль фактически создается с нуля. Но для нас важны даже не эти цифры, а вот какие: продолжительность жизни в России — 73,5 года, такого никогда не было.

Сохранены все социальные выплаты — маткапитал исправно индексируется, и он уже под миллион за второго ребенка. Мишустин обьяснил прямо — власти выполняли послание президента России Владимира Путина 2020 года.

«Под руководством президента мы построили новую, технологичную и эффективную систему государственного управления, которая позволяет оперативно формировать и принимать выверенные решения, скоординированные на всех уровнях власти, реализовывать самые сложные инициативы», — указал премьер.

А эти сложные инициативы уже поставлены в послании президента 2024-го. Будет ли его реализовывать команда Мишустина или у нас будет другой премьер, это мы узнаем через месяц.

Но, кто бы ни занял кресла в кабмине, план работы до 2030 года уже есть.

«Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. На нашем внутреннем рынке должна увеличиться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Все это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объемах, чем сейчас», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин дал поручения после послания Федеральному собранию.

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