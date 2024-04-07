Мистика или происки подсознания? В какие дни недели снятся вещие сны

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 25 0

Если вы долгое время пытаетесь разгадать тайну или мучаетесь из-за нерешенной задачи — решение может прийти в понедельник.

Мистика или происки подсознания? В какие дни недели снятся вещие сны

Фото: Ddepositphotos / elenathewise

По мнению экспертов, вещие сны приходят практически к каждому человеку. Особенно часто это происходит накануне важного события.

В такие моменты подсознание пытается рассчитать наиболее вероятный исход решающего момента и как бы подготовить человека к нему или подсказать, как лучше всего действовать.

Многие люди приходят в шок, когда в реальной жизни начнет происходить увиденное во сне. Одни считают это упомянутыми выше происками подсознания, другие верят в высшие силы, что пришли на помощь. Кто-то даже открывает в себе дар ясновидения. Согласно народным приметам, сны, явившиеся в определенные дни недели, непременно сбываются.

Если вы долгое время пытаетесь разгадать тайну или мучаетесь из-за нерешенной задачи — решение может прийти во сне в понедельник. При этом, если яркое ночное видение состоялось, но сложных ситуаций в жизни при этом нет — можно не обращать на него внимания.

Сны по вторникам зачастую являются последствием пережитых ярких эмоций. Сильные впечатления захватывают человека целиком, и даже ночью он продолжает ощущать их. Но вряд ли при этом у сна есть потенциал претвориться в жизнь.

Сновидения в ночь на среду сбываются только, если приснились после полуночи. Зато сны четверга могут быть по-настоящему пророческими — их стоит запомнить и проанализировать.

В пятницу сбываются сны о любви, романтике и страсти, в субботу сон-предсказание приходит только незадолго до пробуждения. Ночные кошмары воскресенья — пустые, их бояться не стоит, а если видения будут добрыми и яркими, велик шанс, что они станут реальностью.

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