Международный конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш» открылся в горах Сибири

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Соревнования пройдут с 6 по 9 апреля.

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; Пресс-служба Центрального военного округа; 5-tv.ru

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Стартовал международный конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Он проходит на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» ЦВО в горах Западного Саяна в Красноярском крае. В ходе церемонии открытия лучшие представители команд под аккомпанемент военного оркестра горного соединения ЦВО подняли флаги стран — участниц соревнований.

В церемонии открытия приняли участие представители управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил России, штаба ЦВО и Центрального спортивного клуба армии, а также гости и участники конкурса. Перед ними выступили представители всех иностранных государств.

До церемонии участники прошли мандатную и медицинскую комиссии, а также получили оружие. Помимо этого, команды приняли участие в строевом смотре, в ходе которого судейская комиссия проверила комплект обмундирования и имущества военнослужащих.

После представители иностранных государств посетили «Дом дружбы», где познакомились с местными народными промыслами и играми, попробовали изготовить куклы-берегини, и сувенирные кулоны.

Соревнования «Саянский марш» пройдут с 6 по 9 апреля. В них примут участие военные спортсмены из семи государств.

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