Партия «Новые люди» провела большое открытое родительское собрание

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Это подкаст «нетрудный возраст» о зависимостях несовершеннолетних.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Открытое родительское собрание для всех, кто хочет понять современных подростков, провели сегодня представители партии «Новые люди» и фонд «Второй шанс». Участники записали подкаст «Нетрудный возраст» о здоровье, безопасности и профилактике зависимостей, который полезно будет послушать абсолютно всем родителям.

«Многие делают вид, что такой проблемы нет, хотя мы говорим, что это такая, знаете, невидимая Россия. Все сталкивались с тем, как во дворах закладки, все сталкивались, что есть друзья, у которых есть зависимость. Поэтому говорить об этом надо», — отметил депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

В обсуждении темы, которую обычно обсуждают индивидуально, участвуют психологи, сотрудники реабилитационных центров и люди, которые сами столкнулись с бедой.

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Партия «Новые люди» провела большое открытое родительское собрание

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