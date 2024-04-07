СМИ сообщили о мощном взрыве на стрельбище в Тбилиси

В сети распространились кадры с клубами черного дыма.

В Тбилиси произошел мощный взрыв на стрельбище. Предварительно, в результате ЧП есть и жертвы, и пострадавшие. Инцидент произошел на улице Бочорма на территории частного стрельбища Battleground в воскресенье.

«Взрыв прогремел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром», — сообщает агентство Report.

По предварительной информации, причиной стал взрыв газового балона, передает телеканал Mtavari Arkhi.

Движение на улице частично перекрыто, а на месте уже работают спасатели и сотрудники полиции.

В сети распространились кадры с клубами черного дыма вокруг стрельбища.

Ранее 5-tv.ru сообщил, может ли Грузия стать новым членом НАТО. В Тбилиси приехал генеральный секретарь Североатлантического альянса.