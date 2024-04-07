Россия делилась с Францией опытом в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи. Что будет дальше?

Франция прервала контакты с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Исторически Россия и Франция эффективно сотрудничали в борьбе с терроризмом. Однако недавно Франция прекратила все коммуникации в этой области», — подчеркнул дипломат.

По словам Мешкова, Париж поддерживает киевский режим, который ведет террористическую деятельность на территории России.

Также дипломат отметил, что Россия делилась с Францией опытом в обеспечении безопасности Игр в Сочи, однако с недавнего времени Париж ввел специальную систему взаимодействия с иностранными посольствами по этому вопросу, и представители России не были поставлены в известность о ней.

Мешков добавил, что Москве теперь непросто будет проинформировать Париж о возможной террористической угрозе во время Игр, если такие сведения появятся в ее распоряжении.

«В посольстве мы полностью отрезаны от любого обмена информацией о том, как готовиться к Олимпийским играм, потому что диалога с нами не существует», — констатировал Мешков.

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