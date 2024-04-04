Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции: о чем был разговор

Это первый контакт такого уровня после заявлений Парижа о возможной отправке солдат на Украину.

Очень неожиданный разговор несколько часов назад состоялся между Москвой и Парижем. Министр обороны Франции позвонил Сергею Шойгу, и это первый контакт такого уровня после заявлений о возможной отправке солдат НАТО на Украину.

Инициировавший беседу Себастьян Лекорню попытался объяснить, что Запад никак не причастен к теракту в «Крокусе». Глава нашего оборонного ведомства, в свою очередь, сообщил, что есть факты, подтверждающие украинский след, и дело еще не закрыто.

Сергей Шойгу так же отметил, что французские солдаты на Украине создадут большие проблемы Парижу. Что же касается мирных переговоров, то проводить встречи без участия России — абсолютно бессмысленно. А диалог, подчеркнул Шойгу, может основываться на стамбульской инициативе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блинкен сделал заявление об отправке войск США на Украину.