Попытки стран НАТО во главе с США нарушить цифровой суверенитет России оказались безуспешными. Об этом 5-tv.ru перед началом Первой национальной премии «Феникс» на выставке «Россия» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению дипломата, в глубинах Североатлантического альянса созданы целые структуры, направленные на якобы поддержание свободы и демократии в цифровом пространстве. Но фактически члены блока проводят политику разрушения демократических принципов и цензуры.

«(Структуры НАТО) занимаются воздействием, цензурированием, сегрегацией. Для чего? Для того, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно», — отметила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова назвала Владимира Зеленского строчкой в списке жертв системы США.