За долгую историю существования у США было много так называемых союзников, но им больше интересна личная выгода. Захарова напомнила о схожей с украинской ситуацию в Южном Вьетнаме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стала заложницей избирательного процесса в Соединенных Штатах. Однако Россия предупреждала Незалежную с 2015 года об этом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Как подчеркнула дипломат, Зеленскому хочется думать, что все крутится вокруг него, но он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв американской системы. В этом перечне те, кто считал США своими союзниками.

В их числе были лидеры Южного Вьетнама Нго Динь Зьема и Нго Динь Ню. Во время вьетнамского конфликта США поддерживали их, обещали всемирную помощь. Вашингтон активно способствовал трагическому разделению страны, в этой войне он видел выгоду для себя. В итоге лидеров Южного Вьетнама убили. После их гибели супруга Нго Динь Ню Чан Ле Суан, известная также как «Мадам Ню» сказала очень важные слова: «Тем, у кого в союзниках США, и врагов не надо».

Возвращаясь к американским выборам, Захарова привела несколько заявление глава МИД России Сергея Лаврова от 2015, 2018 и 2019 годов. Министр говорил в том числе говорил, что серьезные международные проблемы становятся заложниками электоральных циклов в Штатах. Такой американский подход является очень близоруким.

«Мы предупреждали. Просто „Мистер Ню“ этого не хотел понимать. Или не мог. Теперь начало доходить», — подчеркнула дипломат.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский придумал новый способ получать оружие от США.