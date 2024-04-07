ФСБ задержала жителя Ингушетии по подозрению в хранении оружия террористов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45 0

В доме у 39-летнего мужчины нашли целый арсенал стрелкового оружия и боеприпасов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

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Жителя селения Экажево в Ингушетии задержали по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, принадлежащих террористической организации «Боевое крыло вирда Батал-Хаджи Белхароева»*. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в силовых структурах.

На кадрах с места задержания виден целый арсенал стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также средства связи в большом количестве.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Также решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности по статье УК «Содействие террористической деятельности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ в Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в причастности к терроризму. В ходе допроса следователи выяснили, что вербовали мужчину из-за границы.

* организация признана террористической и запрещена в России.

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