Сотрудники ФСБ задержали завербованного жителя Ингушетии

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В квартире мужчины были проведены обыски.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ в Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в причастности к терроризму. Он публиковал посты в соцсетях, в которых оправдывал тяжкие преступления, и писал о том, что сам хочет стать смертником.

В ходе допроса следователи выяснили, что вербовали задержанного из-за границы.

«Хотел меня подтолкнуть меня к этим мирским путям, чтобы совершать разные преступления на территории Российской Федерации. Рассказывал много про джихад, про то, что происходит в Сирии, Ираке, Афганистане», — признался задержанный.

Во время обыска в квартире задержанного нашли самодельное взрывное устройство.

Ранее 5-tv.ru писал, что силовики задержали в ЛНР местного жителя, который выполнял шпионские действия по заданию Украины. В его отношении уже возбуждено уголовное дело.

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