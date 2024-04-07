Опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 44 0

Снимки разместила региональная прокуратура.

Опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье

Фото: Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc

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Прокуратура Московской области опубликовала кадры с места нападения на двух полицейских в Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в районе СНТ «Озон» прохожий обнаружил двоих правоохранителей без сознания, впоследствии один из которых скончался на месте. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ранее 5-tv.ru писал, что на месте работает группа опытных следователей и криминалистов. Глава СК Александр Бастрыкин уже поставил на контроль ход расследования дела.

В регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия на черном мотоцикле.

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