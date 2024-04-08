«По-моему, солидно»: Гоген рассекретил имя новорожденного сына

Шоумен впервые стал отцом в 43 года — теперь он круглосуточно уделяет внимание юному наследнику.

Актер и шоумен Гоген Солнцев совсем недавно признался — он стал отцом. После того, как публика поняла, что знаменитость не шутит, он рассекретил имя сына.

Солнцев долго думал, как же все-таки назвать мальчика. Среди вариантов были имена Клавдий и Елизар, но финальный выбор оказался куда более консервативным.

«Имя выбрали на семейном совете — Ванечка. Иван Ильич. По-моему, звучит очень солидно. Паспорт я свой так и не поменял, поэтому по документам я Илья», — сказал Солнцев порталу StarHit.ru.

Он также рассказал, что родительство для него оказалось тяжелым испытанием. Как и многие другие, он с супругой Полиной столкнулся с бессонными ночами, постоянным плачем и непониманием, чего хочет младенец.

Из-за этого он задумался, почему декрет предоставляют только одному родителю. Ведь Солнцев, как и многие папы, принимает активное участие в жизни ребенка и наравне с женой устает.

«Было бы справедливо на время ухода за ребенком давать такой отпуск и отцам. Спим с супругой по очереди», — жалуется шоумен.

К слову, наследника звезде родила дочка его бывшей жены Екатерины Терешкович. Та была значительно старше Солнцева, но возлюбленных тогда не смущала разница в возрасте.

После участия в многочисленных ток-шоу эпатажный артист развелся с пенсионеркой. Кроме того, он признался, что на свет мальчик появился дома.

Молодая супруга в последний момент решила не ехать в роддом. И, если бы не рядом находившаяся акушерка, процесс мог закончиться трагично как для мамы, так и для ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как футболист Дмитрий Тарасов и супруга Анастасия Костенко назвали четвертого ребенка.