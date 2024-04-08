В России заработали офисы для выдачи электронных ветеранских удостоверений

Эфирная новость 108 0

Они созданы на базе обычных автомобилей и призваны максимально упростить жизнь нашим военным.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Министерство обороны России организовало мобильные офисы для выдачи удостоверений ветеранов боевых действий. Такие пункты созданы на базе обычных автомобилей и призваны максимально упростить жизнь нашим военным, которые находятся недалеко от линии фронта или в тыловых районах СВО, а также тем, кто лечится в госпиталях.

Оформить документ можно как внутри машины, так и непосредственно в больничной палате. А само удостоверение имеет современный и опять же максимально удобный электронный формат.

Ранее 5-tv.ru писал, что фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений с начала своей работы в июне 2023 года. При этом, как отмечается, 780 тысяч поступивших вопросов уже решены. 

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.42
0.11 100.13
0.06
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

8:23
«Не имела права жить»: какая трагедия произошла на «Доме-2» с Либерж Кпадону
8:17
Украина отрицает свою причастность к атаке на Запорожскую АЭС
8:09
Торопилась на сцену: как Гулькина дала концерт без нижнего белья
7:43
Жителя Мариуполя задержали после взлома и блокировки сайта госуниверситета
7:42
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное затмение 8 апреля 2024
7:31
«По-моему, солидно»: Гоген рассекретил имя новорожденного сына

Сейчас читают

Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
«Езжайте в сторону Киева»: что известно о таинственном организаторе теракта в «Крокусе»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок