Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 4 184 0

Мужчину зовут Филипп Ж., ему 52 года.

Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Силовики задержали в Твери мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Так, отмечается, что 52-летний Филипп Ж. был задержан в поселке Химинститута. Он уже доставлен в столичный отдел полиции на допрос.

Несмотря на то, что мотоцикл подозреваемого соответствует ориентировке, он утверждает, что не садился за него со 2 апреля и тем более ни в кого не стрелял. С ним в настоящее время работают оперативники.

Ранее 5-tv.ru писал, что возбуждено уголовное дело после вооруженного нападения на полицейских в Подмосковье. В результате стрельбы один сотрудник погиб, другой был ранен. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела. 

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