Жителя Мариуполя задержали после взлома и блокировки сайта госуниверситета

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 57 0

В настоящее время силовики проверяют, не работал ли подозреваемый на украинские спецслужбы.

Жителя Мариуполя задержали после взлома и блокировки сайта госуниверситета

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Жителя Мариуполя задержали по подозрению в неправомерном воздействии на критическую информационную структуру РФ. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донейкой народной республики.

В заявлении отмечалось, что предполагаемый злоумышленник взломал сайт «Мариупольского государственного университета имени Куинджи». Таким образом ему удалось блокировать работу информационной системы учебного учреждения.

«В настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к работе на украинские спецслужбы», — подчеркивалось в заявлении.

По факту случившегося УФСБ России инициировало возбуждение уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. В результате ЧП один из стражей порядка погиб.

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