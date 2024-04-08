Жителя Мариуполя задержали после взлома и блокировки сайта госуниверситета

Жителя Мариуполя задержали по подозрению в неправомерном воздействии на критическую информационную структуру РФ. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донейкой народной республики.

В заявлении отмечалось, что предполагаемый злоумышленник взломал сайт «Мариупольского государственного университета имени Куинджи». Таким образом ему удалось блокировать работу информационной системы учебного учреждения.

«В настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к работе на украинские спецслужбы», — подчеркивалось в заявлении.

По факту случившегося УФСБ России инициировало возбуждение уголовного дела.

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