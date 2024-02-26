Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 317 0

Президент подписал соответствующий указ.

Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Российский лидер подписал указ, он размещен на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

В Ленинградский округ включены Республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

Документом также он включил Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ (ЮВО).

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей соответственно.

Украина и ряд недружественных стран итоги референдумов принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, четыре области Украины исторически являются «абсолютной Россией».

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