«Авито» запустил аналог сервисов Booking и Airbnb

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 16 0

Пользователи платформы смогут арендовать отели на время путешествий.

«Авито» запустил аналог сервисов Booking и Airbnb

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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С сентября этого года пользователи «Авито» смогут арендовать через сервис номера в отелях для путешествий по стране. Сейчас там можно бронировать только квартиры и загородную недвижимость.

Так, 8 апреля на платформе был запущен новый раздел под названием «Авито Путешествия». Он будет развиваться на основе сервиса краткосрочной аренды «Авито Недвижимость».

«Сегодня каждый день более одного миллиона человек ищет посуточное жилье на „Авито“. Поэтому мы сделали большой фокус на безопасность совершения сделки — все объекты на нашей платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон. Сегодня на платформе представлено около 250 тыс. объектов недвижимости для краткосрочного проживания», — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Для владельцев и управляющих объектами предусмотрены различные функции, включая систему отзывов на гостей, страхование имущества на время проживания, круглосуточную поддержку и другие опции. На данный момент с платформой сотрудничают более 177 тысяч арендодателей.

Представители сервиса выразили надежду, что ориентация на путешествия станет ключевым элементом в стратегии развития компании, способствуя укреплению ее лидерства на рынке внутреннего туризма в России.

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