Госдеп допустил вступление Украины в НАТО по окончании конфликта

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Внутри военного блока постоянно ведутся переговоры о возможном членстве Незалежной.

Госдеп допустил вступление Украины в НАТО по окончании конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Украину могут принять в НАТО по окончании конфликта. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга.

По его словам, процесс вступления Украины в военный блок может продвигаться вперед только по завершении боевых действий. При этом в НАТО ведутся переговоры о принятии Незалежной в свой состав, подчеркнул Миллер.

Прежде постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что после саммита альянса в июле Украину ожидает «конкретный результат».

Речь, по словам Смит, идет об усилении работы с Киевом по вопросам оперативной совместимости, модернизации, предоставления дополнительных ресурсов и «институционализации» помощи.

При этом о вступлении Украины в НАТО можно будет говорить только после соблюдения всех условий и согласия на это союзников, подчеркнула Смит. В числе необходимых требований она назвала окончание конфликта на Украине и реализацию ряда реформ в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев попросил зарезервировать за Украиной место в НАТО.

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