«Мы сидим при смерти»: отец Кунгурова отреагировал на сообщения о самоубийстве сына

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 368 0

Родные певца Кунгурова находятся на Урале и ничего не знают о его состоянии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По предварительным данным, оперный певец покончил с собой в Москве.

Живущие на Урале близкие оперного певца Евгения Кунгурова не знают, что с ним сейчас. Об этом 5-tv.ru заявил отец исполнителя Виктор. 

«Мы сами сидим здесь при смерти… Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», — ответил мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Кунгуров, по предварительным данным, покончил с собой в центре Москвы. Согласно неофициальной информации, он написал сообщение жене о своих намерениях, а затем пропал со связи.

Тело артиста обнаружили около его дома на Зоологической улице. Кунгуров в последнее время мог наблюдаться у психиатра. Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.

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