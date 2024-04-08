«Мы сидим при смерти»: отец Кунгурова отреагировал на сообщения о самоубийстве сына

По предварительным данным, оперный певец покончил с собой в Москве.

Живущие на Урале близкие оперного певца Евгения Кунгурова не знают, что с ним сейчас. Об этом 5-tv.ru заявил отец исполнителя Виктор.

«Мы сами сидим здесь при смерти… Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», — ответил мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Кунгуров, по предварительным данным, покончил с собой в центре Москвы. Согласно неофициальной информации, он написал сообщение жене о своих намерениях, а затем пропал со связи.

Тело артиста обнаружили около его дома на Зоологической улице. Кунгуров в последнее время мог наблюдаться у психиатра. Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.