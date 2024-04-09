Гросси выступит в Совбезе ООН после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ собирается выступить в Совбезе ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Крупнейшая в Европе атомная станция подверглась беспрецедентной серии атак со стороны ВСУ в последние дни. Рафаэль Гросси заявил, что эти действия могут привести к глобальной катастрофе.

«В предстоящие дни я собираюсь поднять этот вопрос в рамках Совета Безопасности ООН, потому что очевидно, что эта проблема ставит под угрозу международную безопасность. Ранее я представил в Совбезе пять основных принципов, которым должны следовать все стороны, когда речь идет об АЭС. Начиная с одного очень логичного принципа, а именно того, что никто не должен стрелять по атомным электростанциям», — говорит руководитель агентства.

После серии ударов в воскресенье, 8 апреля, когда повреждения получил купол шестого энергоблока, а также пострадали трое сотрудников станции, ВСУ продолжили атаковать атомную станцию: накануне был сбит дрон-камикадзе, после чего он упал на купол одного из энергоблоков.