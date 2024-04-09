Ни при каких обстоятельствах: еда начала вгонять Кейт Миддлтон в панический страх

Что происходит с принцессой Уэльской? Какому странному обычаю она следует?

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон категорически отказывается от сэндвичей квадратной формы — и дело тут не в онкологии. При этом еда начала вгонять королевскую особу буквально в панический страх. Об этом пишет The Sun.

Бывший королевский шеф-повар, который работал сначала в Букингемском дворце, а после в Кенсингтонском, рассказал, почему жена принца Уильяма так категорична. В документальном фильме «Секреты королевской кухни» специалист поведал, что вообще все члены британской королевской семьи запрещают приносить им квадратные бутерброды.

Всему виной суеверие, что преподносящий им с заостренными краями еду тем самым пытается свергнуть их с трона. Именно поэтому он за всю карьеру ни разу не готовил квадратные сэндвичи покойной Елизавете II — вместо этого королева Великобритании съедала бутерброды с джемом другой формы.

Болезнь Кейт Миддлтон неизлечима?

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала объектом широкого обсуждения в прессе из-за состояния здоровья и внезапной пропажи в конце прошлого года. Согласно разным источникам, Кейт Миддлтон столкнулась с некоторыми проблемами, связанными с возможной онкологией. Это вынудило ее отменить все публичные мероприятия.

Однако сейчас, как и прежде, подробности о недуге Кейт Миддлтон королевской семьей Британии не разглашаются. По всей видимости, герцогине предписан отдых и лечение, и она в настоящее время находится под наблюдением врачей. Впрочем, сторонники теорий заговора в это не верят.

Следует отметить, что Кейт Миддлтон всегда относилась к своему здоровью очень серьезно. Она вела активный образ жизни, уделяла большое внимание физическим упражнениям и правильному питанию. Кроме того, она всегда являлась сторонником поддержки психического здоровья и борьбы со стигматизацией психических расстройств.

В любом случае, поклонники и приверженцы Кейт Миддлтон желают ей скорейшего выздоровления и надеются, что она сможет скоро вернуться к своим обязанностям и публичной деятельности. Кроме того, многие призывают уважать право личной жизни и здоровья членов королевской семьи и не создавать лишнего давления на них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая беда свалилась на больную раком Кейт Миддлтон.