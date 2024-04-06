«Похоже на проклятие»: на больную онкологией Кейт Миддлтон свалилась новая беда

Представителей британской королевской семьи словно преследует злой рок — несчастья и проблемы идут одна за другой.

Родители Кейт Миддлтон, у которой диагностировали онкологию, в довершение всех семейных бед погрязли в долгах. Об этом активно судачат британцы в соцсетях.

Общественности стало известно, что принадлежащая семье Миддлтон некогда успешная компания по производству праздничного инвентаря находится на грани банкротства и задолжала кредиторам более полумиллиона долларов.

При этом родители принцессы Уэльской скрывают от нее проблемы с бизнесом, так как ей сейчас необходимо думать только о здоровье.

«Похоже на проклятие, это просто мистика какая-то», — цитирует 7Дней.ru пользователей британских соцсетей.

Недавно супруга принца Уильяма рассказала в видеообращении о страшном диагнозе. Сейчас она проходит химиотерапию. До этого, в январе, Кейт перенесла операцию на брюшной полости, после чего надолго пропала из публичного пространства.

Это породило многочисленные версии и теории о ее состоянии здоровья. Не исключали даже смерть принцессы. Более того, некоторые до сих пор уверены, что-то видео-послание оставила вовсе не Кейт, а искусственный интеллект.

Ранее журналист Марк Рош, специализирующийся на новостях о королевской семье, сообщил, что Миддлтон перенесла операцию по удалению матки, после чего у нее обнаружился рак толстой кишки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кейт Миддлтон на фоне страшного заболевания приняла решение помириться с принцем Гарри и Меган Маркл.