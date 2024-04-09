Израиль отразил атаку в Красном море новым морским аналогом «Железного купола»

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Times of Israel: ЦАХАЛ отразил атаку в Красном море аналогом «Железного купола»

Израиль отразил атаку в Красном море новым морским аналогом «Железного купола»

Фото: Tsafrir Abayov / ТАСС

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В израильской армии считают, что сбитый дрон был запущен шиитскими группировками с территории Ирака.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отразила атаку в Красном море, применив новый морской аналог системы «Железный купол», известный как C-Dome. Военные перехватили беспилотник вблизи города Эйлат, передает газета The Times of Israel.

«Корабельная версия системы противоракетной обороны „Железный купол“ перехватила предполагаемый беспилотник, который вошел в воздушное пространство Израиля недалеко от самого южного города Эйлата», — сообщили военные ЦАХАЛ.

В израильской армии считают, что сбитый дрон был запущен шиитскими группировками с территории Ирака. Этот беспилотник влетел в воздушное пространство страны с восточного направления. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Указывается, что C-Dome применяется на израильских корветах (боевых надводных кораблях) с 2022 года. При этом «боевое крещение» эта морская модель прошла только сейчас.

Осечка «Железного купола» в 2023 году

В декабре 2023 года ЦАХАЛ организовал масштабное расследование из-за осечки «Железного купола». Речь идет о распространившемся видеоролике, в котором хваленая система противоракетной обороны выпустила ракету-перехватчика Tamir по противнику, но по цели не попала. Во время отражения палестинских ракет боеголовка свернула с курса и врезалась в землю. В тот момент рядом с падением Tamir находился человек, который в итоге получил осколочные ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль согласовал дату вторжения в Рафах. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости ликвидации оставшихся в городе боевиков ХАМАС.

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