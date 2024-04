Израиль отразил атаку в Красном море новым морским аналогом «Железного купола»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отразила атаку в Красном море, применив новый морской аналог системы «Железный купол», известный как C-Dome. Военные перехватили беспилотник вблизи города Эйлат, передает газета The Times of Israel.

Another clip shows the interceptor missiles over Eilat. pic.twitter.com/f5CDhaB2Kt