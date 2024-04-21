Особый подчерк. Кому выгоден конфликт Ирана и Израиля

США как раз продемонстрировали особые чувства к Тель-Авиву: подняли в воздух истребители, задействовали Patriot и радары, когда Иран решил «пощупать» ПВО Израиля. Результат атаки записали себе в победу все: и американцы — мол, пришли на помощь, и израильтяне — ведь почти все цели сбиты, и иранцы — по их словам, куда хотели, туда попали.

Но почему Украина не Израиль, и возможен ли большой конфликт на Ближнем Востоке? Корреспондент «Известий» Игорь Капориков вернулся из Ирана.

Израиль неделю думал, советовался, и накануне шабата ответил Ирану. Ракеты летят со стороны еврейского государства — правда, сгорают в ночном небе провинции Исфахан.

Атака ожидаемая, ответ на ответ КСИР после удара по иранскому консульству в Дамаске. Демонстрацией силы эти атаки не назовешь, провокации оказались малоэффективны, но зато наделали много шума в медиапространстве.

Попытались предпринять, но выбить из седла не получилось. Персы с давних времен — отличные наездники, а вот израильтянам не удалось сохранить лица.

Запад раскритиковал действия Израиля, хотя еще за 48 часов там знали об их намерении. Командиры ЦАХАЛ ждали поддержки, ведь о ней говорил сам президент США.

«Мы ответим на любую иранскую угрозу и нанесем серьезный удар. Как я сказал премьер-министру Нетаньяху, наша приверженность безопасности Израиля железная», — отмечал Джо Байден.

Отбить атаку — помогли, а вот про «серьезный удар» президент Байден забыл. А вслед за ним и все остальные.

На сегодняшний день Израиль и Иран остаются непримиримыми соперниками в ближневосточном регионе. Их противоречия настолько велики, что попытки примирить их бесполезны и никем не предпринимаются.

Нашей съемочной группе удалось побывать в Иране до этой странной эскалации конфликта. Город Тегеран, улица Энгелаб, главный книжный базар.

Узнав, что мы русские, продавцы зовут к себе в гости. На вопросы об Израиле и США мужчины отмахиваются, кто-то и вовсе уходит.

Американцев здесь без стеснения называют врагами, в том числе за 45 лет санкций. Исламская республика приспособилась к жизни с ограничениями, даже придумали, как обойти санкции.

Вот, например, у них нет ни Mastercard, ни Visa, зато есть своя платежная система наподобие российской «Мир». А это уже одно из главных туристических мест в Тегеране — в кирпичном заборе вырезаны черепа, колючая проволока по периметру, вместо зебры на дороге — американский флаг, указывает дорогу в обитель зла.

Именно здесь, в этот самом месте, можно почувствовать, как сегодня иранцы относятся к США. Ведь вот за этим забором находится бывшее посольство США, которое сегодня работает, но как музей шпионажа.

Как бы ни хотелось американцам, им не удалось взять Иран под свой контроль. Санкции ни к чему не привели, исламская республика научилась жить в условиях полной изоляции.

«Почему американцы напрямую не могут напасть на Иран? Они это испытывали с хуситами, они поняли, что с Ираном невозможно бороться. Они настроили Израиль», — объясняет политолог и эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

Воевать чужими руками — это особый подчерк Соединенных Штатов.

«Иран, как и Россия, не агрессивен. Агрессор — это Израиль. Его постигнет очень ужасная участь, если он попытается опробовать почву в войне с Ираном, которая не закончится благополучно для Израиля», — говорит немецкий журналист, политический активист и председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель.

Атаку Израиля на Иран полностью оправдал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. А вот иранский удар возмездия — это уже другое, но есть нюансы.

— Что бы сделала Великобритания, если бы враждебное государство сравняло с землей одно из ее консульств?

— Мы бы приняли, несомненно, очень решительные меры.

Как обычно — двойные стандарты. Тем временем, Ближний Восток — на стороне Ирана, люди вышли на улицы после ответного удара Ирана.

Торжества прошли Тегеране, Палестине, Бейруте. Вот только радоваться пока особо нечему — удар Израиля по Ирану, вероятно, лишь очередное звено в цепочке, ведущей к большой войне на Ближнем Востоке, за которым последуют новые кровавые звенья.

Это понимают и в Израиле, и в Иране — пока стороны взяли паузу. Забавно было наблюдать, как на Украине реагируют на израильско-иранское обострение.

Владимир Зеленский перестал быть «любимой женой». Особенно обидно, что его сместил на этом посту даже не Биньямин Нетаньяху — это, скорее, «старшая» в «вашингтонском гареме», — а «фриковатый человек с бензопилой».

У Белого дома новый фаворит — Хавьер Милей. Он меньше полугода на посту президента Аргентины, а уже успел рассориться с БРИКС, отказал китайцам в крупных строительных контрактах, которые были согласованы прежним президентом, и закупил 24 истребителя F-16.

Зеленский выпрашивал эти самолеты годами, а Милей захотел и получил. Он хочет сделать Аргентину «глобальным партнером НАТО».

И у него есть аргументы: Аргентина растянулась на всю Южную Америку, она контролирует пролив Дрейка — путь из Атлантики в Тихий океан и «парадный вход» в Антарктиду.

Выходит, Милей — «сукин сын», это их сукин сын, теперь это без сомнений. А что может дать Зеленский, кроме проблем?