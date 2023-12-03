Осечка «Железного купола»: ЦАХАЛ проведет масштабное расследование

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Алина Крылова
Алина Крылова 51 0

Times of Israel: ЦАХАЛ проводит расследование из-за осечки «Железного купола»

Осечка «Железного купола»: ЦАХАЛ проведет масштабное расследование

Фото: www.globallookpress.com / Ilan Assayag / JINI

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Основной версией случившегося допускают техническую ошибку.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование после сообщений о выходе из строя ракеты-перехватчика Tamir системы ПРО «Железный купол», сообщает издание Times of Israel. Инцидент произошел над центральной частью страны.

Речь идет о видеоролике, который быстро стал достоянием общественности. В нем хваленая и зарекомендовавшая себя система «Железный купол» выпустила одну из ракет-перехватчиков по противнику, но по цели не попала. Во время отражения палестинских ракет боеголовка свернула с курса и врезалась в землю. В тот момент рядом с местом падения ракеты находился человек: он получил осколочные ранения и был госпитализирован.

«Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается… Инцидент расследуется», — сообщили в ЦАХАЛ.

Чуть раньше российский военный эксперт Юрий Кнутов сообщил о превосходстве российской системы ПВО над «Железным куполом». В отличие от израильского оборонного формирования, отечественное вооружение, по его словам, позволяет справляться с атаками маневренных дронов и беспилотников. В свою очередь ПВО, которое Израиль готов поставлять на Украину, не отличается мобильностью. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль совершил ракетный удар по окрестностям столицы Сирии.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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