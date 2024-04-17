Не все так просто: почему Конгресс хочет поддержать раздельные пакеты помощи Украине и Израилю

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 24 0

Демократы в Конгрессе могут поддержать отдельные пакеты помощи Украине и Израилю

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; Личный архив Владимира Можегова; 5-tv.ru

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Связано ли это с предстоящими выборами в США? Или есть какие-то другие причины?

Недавно стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонс предложил проект раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Демократы были возмущены этой новостью, однако есть большая вероятность, что они все-таки поддержат эту инициативу.

О том, что означает такое разделение помощи, и связано ли это с предстоящими выборами президента США, 5-tv.ru узнал у американиста Владимира Можегова.

По словам эксперта, в конгрессе США существует давняя проблема между республиканцами и демократами, а именно между ими интересами. Особенно это касается вопроса Украины, так как для демократов важен проект Украины, а их оппоненты больше обращают внимание на внутренние проблемы.

«Республиканцы увязывают помощь Украине с решением миграционных проблем», — говорит американист.

Поэтому демократы всячески пытаются обойти сопротивление республиканцев.

Таким образом, теперь придется голосовать по каждому проекту отдельно, а не брать «пакетом» всех, что может означат снижение помощи Украине в будущем. Они понимают, что всем придется идти на компромисс, так как иначе конгресс просто не сможет работать.

При этом, конечно, это также связано и с предстоящими выборами в США. Ведь вопросы миграции сейчас очень актуальны в Штатах, так как вся страна сейчас погружается в хаос от преступности. Поэтому всем важно знать, куда пойдут деньги из бюджета страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву.

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