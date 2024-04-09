ПСБ обеспечит открытие счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии

Промсвязьбанк обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии. Соответствующее соглашение в финансовой сфере подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и глава автономной республики Евгения Гуцул. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что в рамках соглашения жителям Гагаузии будут предоставляться различные банковские услуги с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права. Кроме того, ПСБ и автономная республика будут взаимодействовать по услугам гуманитарного характера, реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности.

Как отметил председатель Промсвязьбанка, ПСБ, укрепляя «гуманитарные мосты» между Россией и Гагаузией, становится удобной финансовой площадкой для осуществления платежей и переводов между гражданами.

«Нам важно обеспечить трансграничные расчеты и возможность использования других банковских продуктов, и для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», — добавил Фрадков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Россию с рабочим визитом.