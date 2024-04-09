Предварительное заседание по делу «Макфы» пройдет в закрытом режиме

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Об этом перед судом ходатайствовали представители истца — Генпрокуратуры России.

Предварительное заседание по делу «Макфы» пройдет в закрытом режиме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Предварительное заседание по иску Генпрокуратуры России к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям в доход государства пройдет в закрытом режиме. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Ходатайство о режиме рассмотрения дела поступило от представителей истца. Сообщается, что на заседании Генпрокуратура намерена приобщить к делу материалы, касающиеся деятельности бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который все еще находится под следствием.

Иск к АО «Макфа» и более чем 40 юридических и физических лиц был подан в конце марта 2024 года. Среди ответчиков — Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревич, компании «Смак», «Первый хлебокомбинат» и «Арком».

Несмотря на судебные тяжбы, предприятия группы «Макфа» продолжают работать штатно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с бывших владельцев Челябинского комбината взыщут 105 миллиардов рублей.

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Предварительное заседание по делу «Макфы» пройдет в закрытом режиме

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