Ковальчук сообщил о создании в РФ уникальной исследовательской инфраструктуры

В ходе заседания Клуба молодых ученых президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что в России создается уникальная исследовательская инфраструктура, позволяющая вести научные работы на мировом уровне.

Ковальчук подчеркнул, что для достижения лучших результатов в области науки и создания лучших технологий, нам необходимы подобные изменения.

«Вот она у нас создается, она разработана, придумана, государство это поддержало, и президент принял решение выделить на это деньги, о чем вчера председатель правительства и сказал», — добавил Ковальчук в кулуарах заседания Клуба молодых ученых.

Таким образом глава государства и правительство России демонстрируют интерес власти к науке и ее развитию в стране, сказал президент Курчатовского института.

Ранее во вторник состоялось открытое заседание Клуба молодых ученых, который проходит в Московском дворце пионеров. Это мероприятие объединило московских школьников и только начинающих погружаться в науку учеников, достигших в этом деле уже серьезных результатов и представляющих свои первые исследования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ковальчук принял участие в церемонии закладки аппарата «Сергей Бавилин».