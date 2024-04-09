В Москве стартовал заключительный этап научной конференции «Курчатовский проект»

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Для школьников это возможность представить свои достижения в проведении исследовательских работ по разным направлениям.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

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В Москве стартовал заключительный этап научной конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату». Она проводится для учеников с 1-го по 11-й классы.

Для школьников это возможность представить свои достижения в проведении исследовательских работ по разным направлениям. Проекты оценивают эксперты из вузов.

Как подчеркнул президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, одной из приоритетных сфер для развития сейчас стал искусственный интеллект.

«Преддиагностика, которую делает медицинский искусственный интеллект, имеет ошибку не более процента, например, при заболеваниях, а человеческий фактор имеет процент или десятки процентов. то есть мы можем поднять качество нашей жизни в части медицины, логистику массово, она качественно новая», — отметил он.

Участие в конференции для многих станет отправной точкой в карьере. Награждение победителей и призеров «Курчатовского проекта» состоится 12 апреля.

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