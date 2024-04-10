«Проба пера»: зачем США захотели отправить на Украину членов наркокартелей из тюрем

Американцы, считает эксперт, решили убить двух зайцев одним выстрелом.

США планируют отправить членов наркокартелей из американских тюрем на Украину, чтобы «усилить» ВСУ и освободить место в колониях. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Константин Сивков.

«Я предполагаю, что первые несколько сотен, которые туда приедут, — это будет проба пера: удастся ли решить вопрос интеграции, как они себя поведут, не начнется ли там восстание с оружием против ВСУ, против американских кураторов. Потом могут отправить и больше», — отметил Сивков.

Если наемники «приживутся» на поле боя, то в дальнейшем Штаты туда отправят десятки тысяч уголовников, считает эксперт. Ведь американские тюрьмы переполнены — американцам проще отправить их на Украину, чем кормить самим.

«Их предназначением будет, конечно, действие в первых эшелонах, их будут гнать в бой после ударной силы штурмов и к тому же они будут решать задачи поддержания порядка в тылах, будут бороться с местным населением, если оно вздумает восстать против режима Зеленского», — добавил специалист.

Россия этот факт воспримет крайне негативно, убежден Сивков. Более того, отсутствие прецедентов не позволяет до конца понять законность этого шага.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЧВК в США занимаются вербовкой представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину. По данным Службы внешней разведки России, это в том числе происходит в американских тюрьмах и при участии властей.