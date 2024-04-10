Защита от смертельной болезни: почему у аллергиков реже возникает онкология

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Иммунолог Костинов: аллергики реже болеют раком из-за подозрительного иммунитета

Защита от смертельной болезни: почему у аллергиков реже возникает онкология

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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У женщин, страдающих от бронхиальной астмы, снижается риск развития, к примеру, рака шейки матки на 44%. В чем секрет?

Американские ученые совместно с канадскими выяснили, что люди, страдающие от аллергии умирали от онкологии на 10% меньше. В интервью изданию aif.ru врач-иммунолог Михаил Костинов объяснил, в чем секрет такой защиты.

Он пояснил, что иммунитет аллергиков находится в постоянной «боевой готовности», то есть в любой момент готов дать отпор чужеродным веществам.

«Поэтому от иммунного надзора не ускользают и раковые клетки, которые при определенных условиях может пропустить иммунитет здоровых людей», — сказал специалист.

Выработать подобным образом иммунитет здоровый человек не сможет, даже если прибегнет к иммуностимуляторам. Причина тому — врожденная. Аллергики уже рождаются с таким «подозрительным» иммунитетом.

«Это особенность организма, с которой человек рождается. И как любая особенность, в одних случаях она работает во вред, а в других — во благо», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда клетки иммунитета могут провоцировать развитие рака.

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